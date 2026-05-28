Martina Choquehuayta Cabana, del centro poblado de Chalhuanca, en el distrito de Yanque (Caylloma), participa en el Encuentro Mundial de Mujeres Pastoras, una reunión global que congrega a lideresas, organizaciones y representantes de comunidades pastoriles de distintos continentes para debatir sobre derechos, sostenibilidad y equidad de género en territorios rurales.

Martina, de la Red Sinchi Warmi, es una de las cinco representantes sudamericanas seleccionadas entre diversas postulaciones de la región para integrar este encuentro, impulsado en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026.

Su participación fue promovida por el proyecto Mujeres del Agua 2.0. Empoderamiento de las mujeres altoandinas en la acción climática y la seguridad hídrica, ejecutado por descosur, iniciativa que busca fortalecer la resiliencia de los territorios de alta montaña del sur del Perú ante la crisis climática y de seguridad hídrica mediante la movilización activa de mujeres rurales empoderadas.

El evento internacional se realiza del 26 al 29 de mayo en Katmandú, en Nepal, bajo el liderazgo del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas - ICIMOD.

Busca visibilizar el aporte de las mujeres pastoras en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y las economías rurales, así como promover espacios de intercambio de experiencias y construcción de propuestas frente a desafíos como el cambio climático, la desigualdad y la pérdida de saberes tradicionales.

En este contexto, la participación sudamericana plantea una agenda centrada en la equidad, el reconocimiento y la inclusión de las mujeres vinculadas a la ganadería y el pastoreo.

Entre sus principales aportes destaca la necesidad de promover igualdad de derechos, oportunidades y reconocimiento para las mujeres ganaderas de comunidades indígenas y criollas, valorando su contribución económica, social y cultural en sus territorios.

Asimismo, se enfatiza la importancia de fortalecer la participación política de las mujeres rurales mediante capacitaciones, procesos de formación y mayores oportunidades educativas para niñas y jóvenes relacionadas con la actividad ganadera.

La delegación también busca visibilizar el rol integral que cumplen las mujeres pastoras en sus comunidades, reconociendo no solo su labor productiva, sino también las tareas de cuidado que sostienen la vida familiar y comunitaria.

La presencia de Martina Choquehuayta Cabana en este encuentro internacional representa un reconocimiento al conocimiento, experiencia y liderazgo de las mujeres altoandinas de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, cuya labor cotidiana contribuye a la conservación de los ecosistemas de la alta montaña.