El Gobierno anunció que oficializará un Decreto de Urgencia con medidas extraordinarias destinadas a rescatar al sector arrocero nacional, afectado por problemas de comercialización y bajos precios para los productores.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, tras encabezar una mesa de trabajo articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros junto a gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros.

En la reunión participaron autoridades de Piura, Lambayeque y Tumbes, además de dirigentes agrarios de distintas regiones productoras del país.

Ministro Meza señaló que S/ 100 millones se destinarán para la compra directa de arroz a los agricultores. Foto: PCM.

Gobierno comprará arroz por más de S/ 100 millones

Como medida inmediata, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que el decreto priorizará la compra directa de arroz a los agricultores.

Según explicó el ministro, esta acción busca asegurar la colocación de las cosechas a precios considerados justos y proteger la economía de las familias rurales vinculadas a la actividad agrícola.

Felipe Meza detalló que las compras de arroz superarán los S/ 100 millones.

También destinarán recursos para canales de riego

El Ejecutivo también anunció una inversión adicional de S/ 50 millones para el mantenimiento de canales de riego y otras medidas orientadas a apoyar a los productores afectados.

Durante la jornada de diálogo, los dirigentes agrarios expusieron las principales urgencias que enfrentan los valles productores de arroz, entre ellas problemas de infraestructura hídrica y dificultades para comercializar sus cosechas.

Instalarán comisión técnica de seguimiento

Las autoridades regionales y los representantes de los gremios arroceros respaldaron las medidas anunciadas por el Ejecutivo y acordaron la instalación de una comisión técnica.

Este grupo tendrá como objetivo supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en favor del sector agrícola.