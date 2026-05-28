El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que la proclamación del ganador de la Segunda Elección Presidencial 2026 (SEP2026), disputada entre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, podría concretarse en “no más de un mes” tras la jornada del 7 de junio.

Burneo sostuvo que la carga procesal será menor a la registrada en la primera vuelta al competir solo dos organizaciones políticas.

“Dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideremos que va a haber recuento de votos, va a haber mucha competencia”, precisó el titular del JNE.

Además, convocó a universidades y colegios privados a ceder sus locales desde el viernes anterior a los comicios.