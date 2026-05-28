El pleno del Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que dispone la expropiación de la casa del prócer de la Independencia José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huamachuco.

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La propuesta surge con la finalidad de revalorar y otorgar significado cultural a este inmueble, considerado como monumento histórico y donde actualmente funciona un restaurante de comida oriental.

La presidenta del Consejo Regional, Leyla Espir Calderón, presentó la iniciativa que establece la expropiación de los inmuebles signados como lotes 17, 18 y 19, ubicados en la manzana 70 del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, los cuales forman parte de la vivienda del también tribuno de la República.

Espir Calderón resaltó la importancia de revalorar a este personaje histórico del país y promover la creación de un espacio cultural que contribuya al fortalecimiento del turismo en la provincia de Sánchez Carrión y en toda La Libertad.