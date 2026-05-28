Obtener una nota mínima de 10.5 ya no será requisito para ingresar por examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la calificación será mediante un sistema de puntaje total y se cubrirán las vacantes disponibles según orden de mérito.

Segun la Resolución Nº 5099-CU-2026 aprobada en sesión del Consejo Universitario, se establece “eliminar la calificación en escala vigesimal de los exámenes de admisión”, donde la nota mínima aprobatoria era de 10.5; además, se incrementará de 50 a 80 el número de preguntas

El director de Admisión, Efraín Lindo Gutarra, sostuvo que se está trabajando en la reglamentación que debe ser aprobada en Consejo Universitario y los cambios se aplicarían a partir del próximo Examen de Admisión 2026-II que se realizará los días 8 y 9 de agosto, así como para los Exámenes Tipo Admisión (ETA) del Centro Preuniversitario (CEPRE), el 14 de junio y el 12 de julio.

Para Lindo Gutarra, la eliminación de la nota mínima aprobatoria no implica una reducción del nivel académico de la universidad, ya que este se mide por la dificultad de las preguntas del examen.

“Actualmente, más del 95 % de las facultades cubren sus vacantes con postulantes que obtienen notas superiores a 10.5. Creemos que esta modificación no alterará significativamente el proceso de ingreso. Con esta medida, probablemente se logrará cubrir el 100 % de vacantes en toda la universidad”, agregó.

Más cambios

El documento aprobado recientemente, también establece que los exámenes de aptitudes lógico-matemáticas y comunicativas serán aplicados a todos los programas de estudios y modalidades de ingreso.En el caso de la carrera de Educación Física y Psicomotricidad, continuarán los exámenes aptitudinales como se vienen desarrollando actualmente.

Mientras tanto, para Educación Inicial se implementarán evaluaciones actitudinales con pruebas psicométricas en un solo acto y tiempo determinado.

La UNCP también dispuso retirar el curso de inglés de las asignaturas programadas en el CEPRE y en el prospecto de admisión. Las horas y preguntas asignadas a esta materia serán redistribuidas a otras asignaturas según las necesidades de cada área académica.