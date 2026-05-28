Junín registró un importante crecimiento de 53.2% en sus exportaciones durante el primer trimestre del 2026, alcanzando ventas superiores a los 1,636 millones de dólares. Sin embargo, el principal desafío de la región continúa siendo la diversificación de su oferta exportadora, debido a que el 97% de sus despachos corresponden actualmente al sector minero, advirtió el presidente de ADEX, César Tello Ramírez.

De acuerdo con cifras del ADEX Data Trade, la minería concentró 1,586 millones de dólares en exportaciones, impulsada principalmente por la venta de minerales de cobre, oro, zinc y plomo, favorecidos por los altos precios internacionales de los commodities. Sólo la oferta tradicional representó el 97.5% de todos los despachos regionales.

En contraste, el agro tradicional alcanzó apenas 9 millones de dólares y registró una caída de 12.8%. Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales sumaron 40 millones 599 mil dólares, mostrando una contracción de 13.45% debido a menores envíos de prendas de vestir, madera, minería no metálica y productos químicos.

Pese a ello, algunos sectores mostraron resultados positivos. La siderometalurgia creció 1092.8%, la metalmecánica 160.9% y el sector textil 88.3%, lo que evidencia el potencial de diversificación que aún tiene la región.

Tello Ramírez explicó que Junín mantiene una fuerte dependencia de actividades extractivas y de baja productividad. “Existe potencial en productos como el kion, café y calzado, pero todavía tienen una participación reducida dentro de la oferta exportable. El reto es generar mayor valor agregado”, sostuvo el presidente de ADEX.

El representante empresarial recordó además que, según cifras del INEI, el 13.5% de la población de Junín vive en situación de pobreza monetaria, por lo que consideró urgente impulsar inversiones y empleo formal que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, alertó sobre las brechas existentes en infraestructura vial, agua, saneamiento y conectividad digital, además de problemas relacionados con informalidad laboral y educación.

ADEX anunció que suscribirá el “Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo”, este viernes en Junín.