La Gerencia Regional de Salud confirmó que la región Arequipa ya suma nueve contagios por Sarampión con los dos últimos pacientes detectados tanto en la ciudad como en la provincia de Caravelí, y de acuerdo con las investigaciones epidemiológicas, son los adultos jóvenes quienes aparecen como el grupo más golpeado dentro del brote.

El gerente regional de Salud, Walter Oporto, informó que los dos casos más recientes corresponden a jóvenes de aproximadamente 20 y 21 años. Uno fue detectado en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, que llegó procedente de Puno y el otro en Arequipa. De los nueve contagios confirmados, el 98 por ciento corresponde a personas mayores que no superan los 30 años.

Según el funcionario, este patrón podría estar relacionado con brechas de vacunación en esa generación. Al ser consultados, muchos de los pacientes no recuerdan si fueron inmunizados contra el sarampión, por lo que existe la posibilidad de que no hayan recibido la vacuna o no hayan completado su esquema regular de inmunización.

De los nueve casos reportados hasta el momento en Arequipa, cinco son considerados importados desde Puno y cuatro autóctonos.

Ante este escenario, la Gerencia Regional de Salud reforzó la vacunación en zonas de riesgo y dispuso más personal para inmunizar a la población.

Aunque los jóvenes concentran la mayor parte de los contagios recientes, la preocupación también alcanza a los menores de edad. Según Oporto, la región aún tiene una brecha aproximada de 30 mil niños por vacunar, mientras que en menores de cinco años faltarían alrededor de 3 mil.