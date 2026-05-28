La Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social de la Contraloría General de la República alertó que la Municipalidad Distrital de Tambo de Mora omitió el registro y la actualización del avance de la obra ejecutada por contrata en el Sistema de Información de Obras Públicas. Esta situación adversa fue comunicada a la alcaldesa Ana Melva Ramírez a fin que se adopten las acciones preventivas y correctivas.

Datos desactualizados

El equipo de control identificó que los datos de ejecución de la obra denominada: “Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el coliseo unidisciplinario de vóley del cercado de Tambo de Mora”, se encuentran “desactualizados, siendo su último registro en diciembre de 2025”.

Contraloría sostiene que esta situación podría afectar la adecuada toma de decisiones de la gestión, así como posibles limitaciones al seguimiento y monitoreo en tiempo real de la obra. En consecuencia, debilitaría el control social de la población, “incrementando la incertidumbre sobre el correcto uso de los recursos públicos”.

Cabe indicar que al momento de la revisión efectuada por la citada Subgerencia se encontró la actualización de diciembre 2025, el cual detallaba que el avance físico programado de la obra era de 31.39%, y el avance físico real de 47.22%.

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