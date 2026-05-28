La agrupación Kuska Perú volverá a los escenarios después de diez años de ausencia con un concierto especial programado para el próximo 1 de julio en el Gran Teatro Nacional. El espectáculo reunirá nuevamente a William Luna, Max Castro y Pepe Alva, tres de los principales exponentes de la música andina contemporánea en el país.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. El show incluirá canciones representativas del proyecto musical, además de nuevas versiones especialmente preparadas para esta presentación.

El regreso de Kuska Perú tras una década

William Luna, Max Castro y Pepe Alva formaron Kuska Perú a partir de la canción “Pechito Corazón”, tema compuesto por Pepe Alva que impulsó la amistad y colaboración artística entre los tres músicos.

A lo largo de los años, la agrupación realizó giras en distintas ciudades del Perú y también en países como Italia, Ecuador y Argentina, consolidando una propuesta basada en la música andina contemporánea.

Durante el concierto en el Gran Teatro Nacional interpretarán temas como “Vienes y te Vas”, “Niñachay”, “Tú me pides que te olvide” y “Matarina”, entre otros éxitos de sus trayectorias individuales y del proyecto conjunto.

Una propuesta que busca revalorar la música andina

Max Castro destacó que el espectáculo busca reforzar el valor de los sonidos tradicionales peruanos a través de una propuesta musical contemporánea.

“Es la unión de tres artistas que individualmente han conquistado el corazón de muchas personas que siguen la música andina contemporánea. Queremos que con este espectáculo valoren más lo bello que son nuestros sonidos oriundos”, señaló el cantante.

La palabra “Kuska” proviene del quechua y significa “Juntos”, concepto que representa el espíritu de la agrupación y su apuesta por la integración de distintas voces dentro de la música peruana.

Durante su trayectoria, Kuska Perú ha desarrollado un trabajo enfocado en la interpretación vocal y el respeto por la tradición musical andina, consolidándose como una propuesta representativa dentro del panorama artístico nacional.