La Policía Nacional capturó en la provincia de Chincha a un joven de 19 años sindicado como presunto integrante de la banda criminal “Los Despiadados del Gordo Méndez”, organización vinculada al asalto armado contra una sede de la Caja Municipal Ica ocurrido días atrás en el distrito de Supe, en la provincia de Barranca.

Golpe policial

La detención se realizó ayer durante un operativo ejecutado por agentes de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha, a través de personal de la comisaría de Pueblo Nuevo, como parte de las investigaciones para ubicar a los responsables del robo perpetrado el pasado 25 de mayo en la región Lima.

El ataque ocurrió a plena luz del día cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en la sede de la Caja Municipal Ica ubicada en Supe. Según las investigaciones preliminares, los sujetos lograron apoderarse de más de 8 mil soles antes de intentar escapar.

Durante la huida se produjo un intercambio de disparos entre los asaltantes y la policía. Pese al enfrentamiento, los delincuentes lograron darse a la fuga a bordo de una camioneta blanca.

A partir de ese momento, la Policía inició un operativo de búsqueda y seguimiento para identificar a los involucrados y determinar su paradero.

Como resultado de las diligencias, agentes policiales ubicaron y detuvieron en Chincha a Jesús Noel Carmona Magallanes (19), quien es investigado por su presunta participación en el asalto armado.

De acuerdo con información policial, el joven sería integrante de la banda criminal “Los Despiadados del Gordo Méndez”, organización que operaría en distintas zonas del norte chico y que estaría vinculada a hechos delictivos de robo agravado y asaltos armados.

Durante el registro personal realizado al detenido, los efectivos encontraron dos municiones calibre 9 milímetros marca Luger.

Asimismo, fue incautada una motocicleta sin placa de rodaje, marca Italika, de colores rojo y negro, vehículo que será sometido a las investigaciones correspondientes para determinar si fue utilizado durante actividades delictivas.

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