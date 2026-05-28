El 22 de mayo, el Gobierno Regional de Arequipa cambió de encargado en la Oficina de Acondicionamiento Territorial, cargo que era ocupado por Luz María Torres Tejada desde el 2 de julio del 2024 y que ahora será asumido por César Oswaldo Galdós Ojeda.

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El nuevo funcionario acudió al Consejo Regional de Arequipa para una reunión con la presidenta Norma Ortega. Tras su salida, Galdós señaló que en estos días solo se ha visto el tema de una subasta pública y la evaluación propia del estado situacional del área.

Sobre la reunión sostenida, refirió que esta fue por temas de controversia limítrofe entre las provincias de Camaná e Islay, aunque no brindó detalles de la misma: “Estamos en unas mesas de trabajo para tocar ciertos temas”, señaló.

En cuanto al conflicto latente entre los distritos de Quilca y Matarani, refirió que esta es una competencia directa de su oficina en la cual aún no se ha consensuado solución: “Nosotros como oficina vamos a seguir avanzando; todo tiene un proceso, no es de un día para otro”, refirió.

Sobre la gestión de su predecesora, añadió que se trabajó en los problemas limítrofes de otras provincias.