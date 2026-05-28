Un operativo conjunto realizado en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, permitió la incautación de cinco toneladas de harina residual de pescado que eran transportadas sin documentación que acreditara su procedencia legal.

Sin documentación

La intervención fue ejecutada por efectivos de la Unidad de Medio Ambiente de Paracas junto a instituciones especializadas, como parte de las acciones de control para combatir el tráfico ilegal de recursos hidrobiológicos en la región.

Durante el operativo, las autoridades intervinieron un vehículo tipo furgón que trasladaba el cargamento de manera irregular. Como resultado, una persona fue detenida y el vehículo quedó inmovilizado para las investigaciones.

Según información oficial, el producto hidrobiológico no contaba con certificado de procedencia ni documentación que acreditara su origen legal, situación que motivó el decomiso inmediato de la mercadería.

Las autoridades informaron que el cargamento intervenido asciende a aproximadamente 5,000 kilogramos de harina residual de pescado, cuyo valor económico fue estimado en cerca de 140 mil soles.

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