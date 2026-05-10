El Ministerio de la Producción informó sobre un operativo conjunto realizado en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, donde fueron decomisadas seis toneladas de recursos hidrobiológicos que eran procesados de manera ilegal en un centro clandestino.

Golpe a la pesca ilegal

Durante la intervención, las autoridades también inutilizaron maquinaria que operaba sin autorización, con el objetivo de frenar actividades vinculadas a la pesca ilegal y al procesamiento informal de productos marinos.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de la Producción, la Policía Nacional del Perú a través de la unidad de Medio Ambiente, la Dirección Regional de Producción, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Municipalidad Distrital de San Andrés.

Según informó Produce, estas acciones forman parte de las labores de fiscalización que se vienen realizando en distintas regiones del país para combatir la extracción y comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan proteger los recursos marinos, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y evitar actividades que afecten la sostenibilidad de la pesca en la región.

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