conjunto realizado en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, donde fueron decomisadas seis toneladas de recursos hidrobiológicos

Golpe a la pesca ilegal

Durante la intervención, las autoridades también inutilizaron maquinaria que operaba sin autorización, con el objetivo de frenar actividades vinculadas a la pesca ilegal y al procesamiento informal de productos marinos.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de la Producción, la Policía Nacional del Perú a través de la unidad de Medio Ambiente, la Dirección Regional de Producción, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Municipalidad Distrital de San Andrés.

Según informó Produce, estas acciones forman parte de las labores de fiscalización que se vienen realizando en distintas regiones del país para combatir la extracción y comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan proteger los recursos marinos, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y evitar actividades que afecten la sostenibilidad de la pesca en la región.

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