El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención (Cusco), consiguió que el Juzgado, dicte sentencia condenatoria contra cinco personas implicadas en el delito de colusión, se impuso una pena de seis años de prisión efectiva, así como seis años de inhabilitación para ejercer cualquier función o cargo público.

La condena se dictó para el exgerente municipal Feliciano Fernández, el exresidente de obra Álvaro Sánchez y el excotizador Bernabé Oviedo. La misma sanción penal fue dictada para María Rozas y Marcos Callasi en su condición de cómplices.

De acuerdo con la sustentación fiscal, los hechos delictivos se materializaron en el año 2015 en la Municipalidad Distrital de Huayopata, provincia de La Convención, durante la ejecución del proyecto ‘Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana’, los entonces funcionarios públicos concertaron de forma ilícita para direccionar y favorecer la contratación de Rozas Gonzáles y Callasi Naveros para un supuesto servicio de difusión radial y televisiva, por el cual se desembolsó la suma de S/ 11 250 a cada uno de los proveedores, a pesar de que los servicios contratados físicamente nunca se ejecutaron en los términos previstos.

La investigación del Ministerio Público demostró que el excotizador Bernabé Oviedo simuló competencia en el proceso preparatorio mediante la falsificación de firmas y cotizaciones de postores inexistentes para otorgar la apariencia de legalidad a la buena pro, además se probó que el residente Álvaro Sánchez elaboró requerimientos con deficiencias técnicas y, tras ser observados por la inspectoría, los firmó de forma irregular para agilizar el trámite, otorgando actas de conformidad inmediatas apenas 24 horas después de suscritos los contratos civiles.

Por su parte, el exgerente municipal Feliciano Fernández validó y permitió la prosecución del trámite de pago sin realizar las verificaciones jerárquicas correspondientes.

Los cinco sentenciados deberán pagar de forma solidaria una reparación civil de 30 mil soles a favor del Estado, también se fijó una pena de días multa diferenciada, correspondiendo el equivalente a 2 281 soles para Fernández Cusipáucar, Oviedo Meléndez y Sánchez Valencia, mientras que para Rozas Gonzáles y Callasi Naveros se impuso el pago equivalente a S/ 4 562.