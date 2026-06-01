Los seguidores de la música electrónica, soul y funk contemporáneo tendrán una nueva cita en Lima. La banda británica Jungle confirmó su regreso a Perú para ofrecer un concierto el próximo 24 de marzo de 2027 en Costa 21.

La agrupación, liderada por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, llegará al país como parte de la gira internacional de presentación de su nuevo álbum, Sunshine, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto de 2026.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 2 de junio a través de Teleticket.

Jungle presentará Sunshine y sus mayores éxitos

La gira mundial incluirá presentaciones en Norteamérica, Reino Unido, Europa y Sudamérica, consolidando el regreso de una de las bandas más influyentes del circuito alternativo y electrónico de los últimos años.

El nuevo trabajo discográfico llega después de Volcano, producción que recibió elogios de la crítica especializada y que impulsó una extensa gira internacional.

Entre los mayores éxitos recientes de la agrupación destaca Back On 74, tema que alcanzó certificaciones de platino y obtuvo una importante repercusión global.

Una banda que conquistó escenarios internacionales

Fundada en 2013, Jungle nació de la amistad entre Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, quienes se conocieron durante la infancia en el barrio londinense de Shepherd’s Bush.

Con el paso de los años, el proyecto evolucionó hacia un colectivo artístico reconocido por su propuesta visual, sus coreografías y una mezcla de funk, soul, disco, electrónica y sonidos contemporáneos.

Desde 2023, la cantante y productora Lydia Kitto forma parte permanente del grupo.

La banda ha actuado en numerosos festivales y escenarios internacionales, reuniendo a más de 190 mil espectadores durante sus giras más recientes.

Sports será la banda invitada

El espectáculo en Lima contará con la participación especial de Sports.

La agrupación fue creada en Oklahoma por Cale Chronister y Christian Theriot, y recientemente lanzó un álbum homónimo que explora una combinación de indie-pop, sonidos electrónicos y elementos psicodélicos.

Precios y venta de entradas

La organización informó que habrá descuentos especiales para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Precios por sector

VIP

S/ 288 (20% de descuento con Interbank)

S/ 306 (15% de descuento con Interbank)

S/ 360 (precio regular)

General

S/ 160 (20% de descuento con Interbank)

S/ 170 (15% de descuento con Interbank)

S/ 200 (precio regular)

Restricciones de ingreso

El ingreso estará permitido desde los 12 años de edad.

Los menores deberán asistir acompañados por uno de sus padres o un adulto responsable, presentando la documentación correspondiente si es requerida por la organización.

Además, tanto el menor como el acompañante deberán contar con entradas para el mismo sector y permanecer juntos durante el evento.