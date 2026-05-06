En el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, se ejecutó un operativo conjunto contra el tráfico ilegal de recursos hidrobiológicos, logrando la intervención de dos vehículos que transportaban producto sin la documentación correspondiente.

Cientos de cajas

La acción fue realizada por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú – Paracas, en coordinación con inspectores del Ministerio de la Producción, en el marco de labores de control para combatir la extracción y comercialización ilegal de productos marinos.

Durante la intervención se detectaron un furgón isotérmico y una unidad móvil que trasladaban aproximadamente 300 cajas de plástico con recurso hidrobiológico, principalmente “bonito”, sumando cerca de 9 mil kilos de pescado.

De acuerdo con la información preliminar, el valor estimado de lo intervenido asciende a S/90,000 soles, lo que evidencia la magnitud de esta actividad ilícita.

Los vehículos y la carga fueron puestos bajo custodia para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones a fin de determinar la procedencia del recurso y posibles responsabilidades en el hecho.

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