Bolivia enfrenta una severa crisis social, con bloqueos de carreteras, que impactan el comercio exterior con Perú y pone en riesgo el 53% de las importaciones peruanas de soya y sus derivados.

Así lo advirtió el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señalando que, con información de la Sunat, el comercial bilateral entre ambos países, entre enero y marzo 2026, sumó $ 407 millones.

“Sin embargo, tomando como referencia mayo de 2025 el intercambio comercial ascendió a $ 138 millones, lo que sería el flujo mensual potencial afectado por retrasos, sobrecostos logísticos, reprogramaciones de entregas y eventuales incumplimientos contractuales”, precisó.

Entre los productos de exportación de Perú que están más afectados son las barras de hierro y acero, productos de limpieza, plásticos, fibras textiles, lubricantes, condimentos y otros bienes manufacturados.

Impacto

“Esa situación impacta no solo a los exportadores nacionales, sino también a distribuidores, industrias y comercios bolivianos que dependen del abastecimiento peruano”, explicó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

En tanto, entre los producto importados de Bolivia, el de mayor riesgo es la soya y sus derivados (aceites y harinas), que en el primer trimestre 2026 sumaron unos $ 146 millones. Representa más del 53 % de las compras peruanas.

“La interrupción de esos flujos puede generar impactos en cadenas productivas vinculadas a alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, aceites e industria alimentaria.