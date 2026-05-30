La una celebración terminó en la comisaría, dos jóvenes que bebían licor fueron acusados de un supuesto secuestro de dos niños, fueron golpeados por una turba.

Según la denuncia, el personal policial fue alertado sobre un posible secuestro de dos menores en la Carretera Central y el Jr. Dos de Mayo en San Jerónimo de Tunán.

En ese lugar, los agentes ubicaron a una mujer, quien manifestó que sus hijos de 10 y 08 años habían sido secuestrados. La agraviada dijo a los efectivos que los detenidos intentaron captar a los menores, aduciendo que los llevarían a jugar fútbol.

Este hecho molestó a los vecinos que rodearon a los sospechosos. Franco M.N. (21) y Yan P.R. (19), fueron golpearon como “escarmiento”.

CIFRAS

Según información policial, los detenidos fueron llevados a la comisaría de San Jerónimo de Tunán.

Los intervenidos mencionaron que no los amenazaron ni trataron de captar a los menores, sino que su pelota había caído debajo del vehículo.

En medio de gritos los jóvenes acusados, fueron llevados a la comisaría.

Según información policial, se conoce que de enero al 28 de mayo del 2026, policías detuvieron a 8 mil 290 personas implicadas en los delitos de robo, hurtos, receptación, peligro común y otros delitos. Franco M.N. (21) y Yan P.R. (19), negaron ser secuestradores.

A diario los efectivos intervienen de 60 a 140 personas por delitos. Asimismo, los agentes lograron incautar 3 mil 291 celulares; el 80% de ellos fueron reportados como robados.