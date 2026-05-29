Más de 25 vehículos, entre automóviles y motocicletas, fueron trasladados al depósito municipal durante un megaoperativo de liberación de vías ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Policía Nacional en distintos puntos críticos de la ciudad.

La intervención se desarrolló en calles del centro de Huancayo, donde inspectores de tránsito y efectivos policiales recorrieron diversas arterias para retirar vehículos estacionados en zonas rígidas y despejar espacios públicos ocupados por mercadería y estructuras que obstaculizaban el tránsito peatonal.

El operativo se inició en la intersección de los jirones Huánuco y Áncash y se extendió por calles como Arequipa, Piura, Cajamarca, Ica, Loreto, Lima, Breña, Puno y Moquegua, llegando incluso a las inmediaciones del Hospital El Carmen.

Según el balance de la jornada, fueron internados 20 vehículos y cinco motocicletas, además de imponerse más de 35 papeletas por infracciones de tránsito. Las autoridades señalaron que las sanciones por estacionar en zonas rígidas ascienden al 8 % de la UIT.

El gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe Ávila, indicó que los operativos continuarán de forma permanente para recuperar el orden en las vías y garantizar una circulación más segura para conductores y peatones. Asimismo, informó que durante las intervenciones se registraron intentos de agresión contra trabajadores municipales.