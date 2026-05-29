El Arzobispado Metropolitano de Trujillo (AMT) anunció la celebración del Corpus Christi Arquidiocesano 2026 para el jueves 4 de junio, en la plaza mayor de la capital liberteña, desde las 4 p.m.

Esta edición del evento religioso tendrá el lema “Con Jesús Eucaristía, somos peregrinos de amor en misión”.

FIESTA RELIGIOSA

La Arquidiócesis de Trujillo señaló que de esta manera se prepara para vivir una de las más grandes manifestaciones de fe y que cada año congrega a miles de fieles en torno a Jesucristo, “realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía”.

La celebración se realizará en el marco del Año Jubilar Arquidiocesano por el tricentenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, “pastor cercano al pueblo y fiel anunciador del evangelio”.

La misa será presidida por monseñor Alfredo Vizcarra Mori, arzobispo metropolitano de Trujillo, en el atrio de la Basílica Catedral. Posteriormente, se realizará la tradicional procesión con Jesús Eucaristía, expuesto “solemnemente” en la custodia y llevado en el anda procesional alrededor del perímetro de la plaza mayor.

El AMT agradeció el compromiso de las comisiones organizadoras, así como el apoyo de las instituciones públicas y privadas, y de los medios de comunicación que colaboran con la realización y difusión de esta celebración arquidiocesana.

La celebración estará articulada en tres momentos inspirados en el Evangelio: “Vio a la multitud y se compadeció” (Mt 14, 14), “Denles ustedes de comer” (Mt 14, 16) y “Comieron todos y quedaron saciados” (Mt 14, 20). Cada uno incluirá distintos signos y actividades pastorales, entre ellos la campaña “Corpus Solidario”, con el lema “Un kilo de amor”, “iniciativa de recolección de víveres destinada a los comedores parroquiales de la sierra”.

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