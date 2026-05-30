La región Junín tiene una población de un millón 422 mil 597 habitantes, según el INEI que presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025. La población total del Perú asciende 34,157,732 habitantes. A nivel nacional el índice de envejecimiento comienza a preocupar, aunque Junín, que está por debajo del promedio, sube su ancianidad.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Gaspar Morán Flores, informó que los resultados permitirán actualizar información clave para el diseño de políticas públicas, la planificación del desarrollo nacional y la toma de decisiones en salud, educación, empleo, vivienda y protección social.

En Junín, la composición por edad indica que son 723 mil 894 mujeres (50,9%) y 698 mil 703 varones (49,1%). Es decir que existe una ligera paridad. La población que prevalece por grandes grupos de edad son los que tiene entre 15 a 59 años (61.8%), los menores de edad de 0 a 14 años (23,7%), mientras que los adultos mayores de 60 años a más alcanzan al 14,4%. El índice de envejecimiento es de 60.7%, por debajo del promedio nacional que alcanza a 65,2%. La edad promedio es de 33,5 con una edad mediana de 31 años.

A nivel nacional, la población censada alcanzó 32 millones 706 mil 28 personas. De acuerdo con los primeros resultados, del total de habitantes registrados en el país, 32 millones 706 mil 28 personas fueron efectivamente censadas, mientras que la población omitida obtenida a partir de los resultados de la encuesta postcensal alcanzó 1 millón 451 mil 704 personas, el 4,25% del total, una de las tasas más bajas de Sudamérica.

MÁS MUJERES. Las mujeres representan más del 50% de la población nacional. La población femenina asciende a 17 millones 292 mil 43 personas, mientras que la población masculina alcanza 16 millones 865 mil 689 habitantes. En términos porcentuales, las mujeres representan el 50,6% de la población nacional y los hombres el 49,4%, es decir un ligero predominio de población femenina.

La población de 15 a 59 años representa el 62,5% del total nacional. Los resultados evidencian cambios en la estructura de edad de la población.

La población en edad potencialmente activa, comprendida entre los 15 y 59 años, pasó de representar el 61,9% de la población en 2017 a 62,5% en 2025, consolidándose como el grupo predominante dentro de la estructura poblacional. Edad promedio de la población peruana aumenta a 34,2 años. La edad promedio de la población peruana se incrementó de 32,0 años en 2017 a 34,2 años en 2025, reflejando un proceso sostenido de envejecimiento demográfico en el país.

Este cambio se sustenta en una menor proporción de niños y adolescentes, así como un mayor peso de la población adulta y adulta mayor. Aumenta la población adulta mayor y disminuye la infantil. Los resultados muestran importantes cambios en la estructura demográfica del país. La población menor de 15 años disminuyó de 26,5 % en 2017 a 22,7 % en 2025, mientras que la población de 60 y más años aumentó de 11,7% a 14,8%. El índice de envejecimiento es el más alto registrado históricamente. El índice de envejecimiento del país aumentó de 44 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años en 2017 a 65 adultos mayores en 2025, registrando un incremento de 21 adultos mayores en los últimos años.