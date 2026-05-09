El Ministerio de la Producción (PRODUCE) intensificó las acciones de control en el litoral peruano mediante el despliegue simultáneo de drones en las regiones de Ica, Áncash, Callao, Arequipa, Piura y Tacna, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de la actividad pesquera y combatir la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos.

Patrullaje aéreo

Como parte de estas acciones, en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, se detectó una planta clandestina de procesamiento de harina de pescado que venía operando en plena actividad. El hallazgo fue posible gracias al patrullaje aéreo que permite monitorear en tiempo real áreas de difícil acceso y zonas de riesgo.

De acuerdo con la información oficial, la vigilancia con drones ha permitido reforzar el control sobre la pesca del recurso bonito, especialmente en puntos críticos del litoral como San Andrés, La Puntilla, Lagunilla, Laguna Grande y la carretera hacia Paracas.

En estos sectores se identificaron al menos siete infracciones vinculadas a la extracción, transporte y posible comercialización irregular del recurso marino. Como resultado de los operativos, se logró el decomiso de más de 35 toneladas de bonito, las cuales fueron posteriormente destinadas a comedores populares y diversas municipalidades locales.

PRODUCE señaló que el uso de tecnología aérea ha permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a actividades ilegales, optimizando la detección de embarcaciones y plantas informales que operan al margen de la normativa vigente.

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