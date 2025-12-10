Un operativo conjunto realizado en las playas Puerto Caballa, Boca del Río Ica y La Viuda, ubicadas en la zona norte de la Reserva Nacional San Fernando (Nasca), reveló el uso de artes de pesca prohibidos que ponen en riesgo la biodiversidad del litoral iqueño.

Método prohibido

La intervención estuvo a cargo de inspectores de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, agentes de la Policía Nacional del Perú y personal del área natural protegida. Durante las acciones se detectó el uso de redes tipo cortina, que eran jaladas tanto por embarcaciones como por camionetas en la orilla, una modalidad conocida como “chinchorro mecanizado”.

Este método se encuentra prohibido debido a que arrasa indiscriminadamente con peces de todos los tamaños y especies, destruyendo hábitats marinos y afectando seriamente la recuperación de las poblaciones pesqueras.

Como parte del operativo, personal de Produce procedió al decomiso del aparejo de pesca utilizado para la actividad ilegal. Las autoridades advirtieron que estas prácticas no solo vulneran la normativa pesquera, sino que generan un impacto directo en la cadena alimenticia marina y amenazan la sostenibilidad de las comunidades que dependen de la pesca artesanal.

VIDEO RECOMENDADO