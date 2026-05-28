Dos adolescentes de 16 y 14 años fueron intervenidos por agentes del Escuadrón Verde tras ser acusados de intentar hurtar productos de una tienda en el distrito de El Tambo.

Los menores son investigados por la presunta infracción a la ley penal por tentativa de hurto agravado y presunta tenencia ilegal de arma de fuego, luego que durante la intervención se hallara un objeto que sería una réplica.

Según información policial, ambos habrían intentado sustraer cuatro frascos del establecimiento comercial antes de ser retenidos en el sector de La Lora. Posteriormente, fueron trasladados a la comisaría de El Tambo para continuar con las diligencias correspondientes.