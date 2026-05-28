El padre Samuel David Miranda, párroco del distrito de San Andrés (Pisco) y reconocido como uno de los sacerdotes con mayor influencia entre los jóvenes por el uso de plataformas digitales como TikTok, expresó su respaldo al Concurso Nacional para la Musicalización al papa León XIV, iniciativa que busca conmemorar el primer año de pontificado del Santo Padre mediante la creación de un himno inspirado en la fe, la unidad y la esperanza.

Vínculo espiritual

El religioso destacó la importancia de utilizar la música y las redes sociales como herramientas de evangelización y acercamiento con la juventud, motivando a cantantes, compositores y agrupaciones católicas a participar activamente en esta propuesta nacional. Señaló además que este tipo de iniciativas permiten que los jóvenes expresen su creatividad y fortalezcan su vínculo espiritual a través del arte y la cultura.

El certamen tiene como finalidad promover la creación de un fonograma original e inédito que represente el sentir del pueblo peruano en homenaje al papa León XIV, resaltando valores como la fe, la fraternidad y la esperanza. La propuesta busca reunir el talento de artistas y fieles de distintas partes del país para rendir tributo al primer año de pontificado del Sumo Pontífice.

Las inscripciones para participar en el concurso nacional permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de julio. Los interesados podrán registrarse de manera virtual a través de la plataforma oficial habilitada por los organizadores en el siguiente enlace: https://digital.tvperu.gob.pe/leon-de-la-esperanza

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