Con escenas de evacuación, atención de heridos y simulación de un fuerte movimiento sísmico, estudiantes y docentes de la Institución Educativa 30012 Víctor Alberto Gill Mallma participaron en un simulacro escolar previo al Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para este viernes 29 de mayo.

Durante el ejercicio preventivo, agentes de Serenazgo de Chilca apoyaron en la evacuación ordenada de los alumnos y brindaron asistencia en primeros auxilios a escolares que simulaban haber resultado afectados tras la emergencia.

Además, se verificó el correcto uso de rutas de evacuación, zonas seguras y protocolos de respuesta establecidos dentro del plan de contingencia del colegio, con el objetivo de fortalecer la preparación de la comunidad educativa ante posibles desastres naturales.

Desde Serenazgo exhortaron a la población a participar activamente en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 y remarcaron que este tipo de actividades permite actuar con mayor rapidez y organización frente a situaciones reales de emergencia.