La Comisión Europea impuso una multa de 200 millones de euros a la plataforma china de comercio electrónico Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

Según informó el Ejecutivo comunitario, la empresa no logró “identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos” asociados a la comercialización de productos ilegales y potencialmente peligrosos para los consumidores europeos.

Se trata de la sanción más alta aplicada hasta el momento bajo la normativa DSA, superando la multa de 120 millones de euros impuesta anteriormente a la red social X por problemas de transparencia.

Bruselas cuestiona evaluación de riesgos de Temu

La Comisión Europea señaló que Temu elaboró de manera deficiente el informe anual de evaluación de riesgos exigido a las grandes plataformas digitales.

Según Bruselas, la compañía analizó únicamente los riesgos generales del comercio electrónico sin considerar aspectos específicos de su funcionamiento, como los algoritmos utilizados para recomendar productos a los usuarios.

El Ejecutivo europeo sostuvo que esos sistemas “pueden amplificar la difusión de productos ilegales”.

Además, la investigación concluyó que la empresa “subestimó gravemente” la frecuencia con la que los consumidores europeos podían encontrar artículos ilegales dentro de la plataforma.

Detectaron cargadores y juguetes inseguros

La decisión de Bruselas se apoyó parcialmente en inspecciones realizadas por una consultora externa que evaluó productos comercializados en Temu.

El examen reveló que “un porcentaje muy elevado” de cargadores eléctricos no superaba pruebas básicas de seguridad y presentaba riesgos de quemaduras.

Asimismo, se detectó que numerosos juguetes para bebés contenían sustancias químicas por encima de los límites legales o representaban riesgos de asfixia debido a piezas desmontables.

Temu deberá corregir fallas antes de agosto

La plataforma tiene tres meses para pagar la multa, aunque puede presentar un recurso ante la justicia europea.

Además, la Comisión Europea ordenó a Temu presentar un nuevo plan de evaluación de riesgos antes del 28 de agosto de 2026 para corregir las deficiencias detectadas.

Fuentes comunitarias precisaron que la sanción está por debajo del máximo permitido por la DSA, que contempla multas de hasta el 6 % de la facturación anual global de una empresa.

Bruselas mantiene abiertas otras dos investigaciones contra Temu relacionadas con sus sistemas de recomendación y el acceso otorgado a investigadores externos para analizar sus algoritmos.