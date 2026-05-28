Después de más de cuatro décadas, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho recuperó los restos óseos que corresponderían a Francisco Ticlla Figueroa, un niño de 8 años fallecido durante el periodo de violencia interna en el país.

Las diligencias se realizaron en el centro poblado de Acco, distrito de Tambo, provincia de La Mar, donde familiares del menor habían sepultado el cuerpo en una fosa ubicada en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

Según las investigaciones, el menor se encontraba cuidando animales junto a sus familiares el 7 de noviembre de 1984, cuando habría sido alcanzado por disparos efectuados durante un operativo militar. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el niño habría sido confundido con presuntos integrantes de Sendero Luminoso.

La exhumación estuvo a cargo de fiscales y especialistas forenses, quienes trasladaron los restos al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho para las pericias e identificación correspondiente.