Dos mujeres fueron detenidas en posesión de drogas en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La captura de estas féminas se dio gracias a la denuncia anónima que realizaron ciudadanos a través de la plataforma digital www.trujillovencelaextorsion, que administra la Región Policial La Libertad.

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Acá se informó que, en la intersección de las calles Venezuela y Calle 3, se realizaba un pase de drogas, por lo que el Escuadrón de Drones sobrevoló la zona y corroboró la información. Luego, agentes del Grupo Terna detuvieron Catzixa Coraima Cruz Díaz (25) y Nelida Robles Rodríguez (65). Durante el registro personal se decomisaron 386 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC), así como 59 soles en efectivo, producto de la venta de esta droga.

La Policía destacó la importancia del portal web, pues se ha convertido en “una herramienta fundamental para que los ciudadanos informen sobre actividades delictivas en tiempo real, permitiendo a las unidades especializadas actuar con rapidez, precisión y eficacia”.