Agentes de la División Regional de Inteligencia (DIVREINT) de La Libertad detuvieron a 11 presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Miserables de Trujillo” en la vía de Evitamiento del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

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Varios de ellos, según los detectives a cargo de la intervención, serían remanentes de las redes delictivas “Los Malditos del Triunfo”, “Los Canallas”, “Los 80” y “Los Sicarios de Cuchillo”.

Operativo

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó en Cosmos Noticias que los detenidos cayeron cuando pretendían tomar posesión de un terreno de manera ilegal.

“Los detuvimos por estar bajo la figura de banda criminal, que solamente exige que un grupo de personas se reúna con una finalidad criminal, y en este caso a nadie le queda duda de esto, al intervenirlos en ese espacio de terreno, con las armas dispuestas y reunidas personas con antecedentes graves. Además, en los teléfonos, en el contenido (mensajes), aparecen las comunicaciones y la finalidad criminal”, aseguró el oficial.

La Policía informó que varios de los detenidos cuentan con antecedentes policiales y fiscales por delitos como robo agravado, homicidio, extorsión, tenencia ilegal de armas y usurpación.

Precisó que entre los capturados están: Brandon Alexander Soto Inga, alias “Brandon”; Paulo Eduardo Vallejos Cruzado, apodado “Diablo”; y Edson Antonio Visitación Sabogal, conocido como “Gordo”, quienes cuentan con “registros vigentes por actividades delictivas vinculadas al crimen organizado”.

En el operativo, que contó con el apoyo aéreo del Escuadrón de Drones de la PNP, se incautaron dos pistolas abastecidas con municiones de punta hueca, 40 cartuchos calibre 9 milímetros, 8 municiones calibre 380, seis artefactos explosivos y un paquete de marihuana.

También nueve celulares, más de 9,300 soles en efectivo y seis vehículos, algunos con reportes de robo o vinculados a hechos delictivos.

Según la Región Policial La Libertad, los detenidos estarían presuntamente implicados en delitos contra la seguridad pública porte ilegal de armas, municiones y material explosivo, y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas.

Todos los involucrados, así como los bienes y sustancias incautadas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones de ley.