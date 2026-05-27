Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco detuvieron a una persona sindicada de extorsionar a mineros artesanales de la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. Él tenía tres requisitorias vigentes dictadas por el Poder Judicial.

VER MÁS| Universidad Nacional de Trujillo designó ocho funcionarios que no cumplían con perfil

El detenido fue identificado como Rusber Vera Sánchez (33), alias “Serrano”, quien integraría la organización criminal “Los Nazis del Barrio 13 de Huamachuco”. Él fue atrapado en el caserío Paranshique, luego de labores de inteligencia policial.

Agentes a cargo de su captura confirmaron que él era buscado por los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión y omisión a la asistencia familiar.

La Policía también lo sindica de extorsionar a mineros del distrito de Quiruvilca (Santiago de Chuco), a quienes, incluso, les quitaría sus minas para luego venderlas a ilegales.

Además, Vera Sánchez también estaría vinculado con asaltos y robos a volquetes que transportan mineral.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se le aplique todo el peso de la ley.