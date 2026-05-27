El equipo técnico de la Unidad Funcional de Regulación en Medicamentos, Insumos y Droguerías (UFREMID) de la Gerencia Regional de Salud La Libertad ejecutó una serie de operativos inopinados de supervisión en diversos establecimientos farmacéuticos de la provincia de Trujillo. Esta importante labor de fiscalización se desarrolló coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito.

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Los operativos buscan verificar las condiciones técnicas y legales de funcionamiento de farmacias y boticas, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos para la comercialización segura de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, aseguró que estas intervenciones “no son aisladas, sino parte de una estrategia integral liderada por el Gobierno Regional para erradicar cualquier práctica que ponga en riesgo la salud pública”. “Exigimos a todos los empresarios del sector que se pongan a derecho y cumplan estrictamente con los estándares exigidos”, declaró.

Durante las intervenciones se detectaron graves faltas a la normativa. Varios establecimientos no contaban con la presencia del químico farmacéutico al momento de la supervisión, requisito obligatorio que garantiza la correcta conservación y la adecuada dispensación de los medicamentos.

Asimismo, algunos locales mostraron resistencia a la autoridad fiscalizadora al no permitir el ingreso del personal encargado de la inspección, obstaculizando las labores de control. También se identificaron comercios que no tenían visibles los permisos ni la documentación requerida por ley.

Gerardo Florián informó que se procedió a inmovilizar los productos farmacéuticos que no contaban con la documentación que acredite su origen y procedencia legal.