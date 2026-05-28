Luren Márquez, Miss Perú Universo 2026, participó de la gala de investidura de la nueva soberana regional.
Luren Márquez, Miss Perú Universo 2026, participó de la gala de investidura de la nueva soberana regional.

La ciudad de vivió una de las noches más importantes de la belleza y el empoderamiento femenino. Luren Márquez, actual Miss Perú Universo 2026, coronó a la nueva Miss Perú La Libertad, Giulliana Vallebuona, durante una ceremonia especial que reunió a destacadas personalidades del ámbito cultural, social y empresarial.

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Miss Perú Universo

Durante la ceremonia, Luren Márquez destacó por su cercanía con el público y por su trayectoria como modelo, conductora y promotora cultural peruana en Estados Unidos, colaborando activamente con los consulados del Perú en Miami y Nueva York.

Asimismo, se resaltó su labor como fundadora de Perú USA Foundation, plataforma enfocada en impulsar internacionalmente a diseñadores y artesanos peruanos, promoviendo la identidad cultural del país en el extranjero y fortaleciendo la presencia del talento peruano en escenarios internacionales.

La nueva soberana

Durante la velada fue coronada Giulliana Vallebuona, joven trujillana con sólida formación académica y experiencia internacional. Vallebuona es graduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y cuenta con un máster en Marketing y Gestión Comercial, con especialización en Neuromarketing por EAE Business School Madrid.

Además, ha desarrollado proyectos de comunicación y producción audiovisual entre Lima y Madrid, colaborando con importantes marcas nacionales e internacionales. Su trayectoria incluye también participación en iniciativas sociales vinculadas a la lucha contra el tráfico sexual infantil y proyectos comunitarios orientados a poblaciones migrantes y de impacto social.

“Estamos seguros de que en este certamen dejaremos el nombre de Trujillo y de toda La Libertad en lo más alto, mostrando no solo belleza, sino también talento, preparación y compromiso social”, expresó Magaly Venegas, directora regional del Miss Perú La Libertad.

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