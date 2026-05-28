La ciudad de Trujillo vivió una de las noches más importantes de la belleza y el empoderamiento femenino. Luren Márquez, actual Miss Perú Universo 2026, coronó a la nueva Miss Perú La Libertad, Giulliana Vallebuona, durante una ceremonia especial que reunió a destacadas personalidades del ámbito cultural, social y empresarial.

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Miss Perú Universo

Durante la ceremonia, Luren Márquez destacó por su cercanía con el público y por su trayectoria como modelo, conductora y promotora cultural peruana en Estados Unidos, colaborando activamente con los consulados del Perú en Miami y Nueva York.

Asimismo, se resaltó su labor como fundadora de Perú USA Foundation, plataforma enfocada en impulsar internacionalmente a diseñadores y artesanos peruanos, promoviendo la identidad cultural del país en el extranjero y fortaleciendo la presencia del talento peruano en escenarios internacionales.

La nueva soberana

Durante la velada fue coronada Giulliana Vallebuona, joven trujillana con sólida formación académica y experiencia internacional. Vallebuona es graduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y cuenta con un máster en Marketing y Gestión Comercial, con especialización en Neuromarketing por EAE Business School Madrid.

Además, ha desarrollado proyectos de comunicación y producción audiovisual entre Lima y Madrid, colaborando con importantes marcas nacionales e internacionales. Su trayectoria incluye también participación en iniciativas sociales vinculadas a la lucha contra el tráfico sexual infantil y proyectos comunitarios orientados a poblaciones migrantes y de impacto social.

“Estamos seguros de que en este certamen dejaremos el nombre de Trujillo y de toda La Libertad en lo más alto, mostrando no solo belleza, sino también talento, preparación y compromiso social”, expresó Magaly Venegas, directora regional del Miss Perú La Libertad.