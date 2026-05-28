La escuadra de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza goleó 4-1 a FC Sport River de Florencia de Mora, en el Estadio Mansiche, y quedó como líder del cuadrangular de la fase provincial de la Copa Perú de Trujillo.

Superior

El cuadro rojo y crema abrió el marcador sobre los 25 minutos, cuando el experimentado Alexi " La Hiena" Gómez ejecutó un tiro de esquina y Enrique Huangal, quien en su intento por despejar el balón lo terminó enviando a su propio arco defendido por Paolo Sosaya. Autogol para colocar el 1 a 0.

Con el marcador a su favor, el JB controló el juego y buscaba ampliar el score con Rodrigo Carrillo ingresando por la banda derecha y Eider Ruiz por el sector izquierdo.

Liquida

En la segunda mitad, sobre los 48′, Enrique Huangal dentro del área no perdonó y anotó el 1 a 1 para River.

Sin embargo, en la siguiente jugada, a los 49′, “La Hiena” Gómez desbordó por la banda izquierda, sacó el centro y dentro del área apareció Mario Ceballos para conectar el balón con golpe de cabeza para colocar el segundo tanto para JB.

Cuando se jugaban los 66′, el “Coche” Eider Ruiz cobró un tiro de esquina y en el área, otra vez Ceballos conectó el esférico para colocar el tercer tanto para el rojo y crema.

El goleador Jonathan Espinoza a los 76′ marcó el cuarto tanto para el rojo y crema.

Con esta victoria, JB lidera el cuadrangular con 6 puntos. Luego, le sigue Defensor Porvenir y FC Sport River con 3 y Sport Milagro Bombonera con 0.