Con solitario tanto del “Charapita” Rely Fernández, a los 90 minutos de juego, el Carlos A. Mannucci derrotó 1-0 a Pirata Fútbol Club, en el Estadio Mansiche. La victoria le permite escalar hasta la segunda casilla de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

IMPRECISO

Una primera mitad donde el tricolor solo tuvo una llegada clara al arco del Pirata, defendido por Regis Quiroz, que lució seguro bajo los tres maderos. Por su parte, la visita apeló a la experiencia del colombiano Kevin Lugo.

Sobre los 31’, Lugo le pegó de larga distancia, pero el cuidavallas carlista Gerson Valladares se encargó de ahogarle el grito de gol. Dos minutos más tarde, el defensa tricolor Joaquín Aguirre ejecutó un tiro libre. El balón dio un rebote y terminó estrellándose en el parante.

DE IDA Y VUELTA

Para la segunda mitad, el uruguayo Mario Viera, DT del club trujillano, decidió mover sus piezas y enviar al campo de juego a Alfred Solar. También al “Charapita” Fernández, Ángel Chicoma y Piero Vivanco.

Pirata seguía buscando el arco de Valladares. Cuando el reloj marcaba los 60’, el experimentado Lugo se encargó de cobrar un tiro de esquina. El balón terminó impactando en el travesaño. Luego, el mismo Lugo apareció por la banda izquierda para habilitar a Jeanfranco Rojas, que con golpe de cabeza exigió al portero tricolor.

El hincha carlista ya empezaba a impacientarse en las tribunas del Mansiche. Los minutos corrían y no llegaba el tanto. Un remate de José Eduardo Caballero y Quiroz atento para controlar el balón.

Cuando el reloj marcaba el minuto final del encuentro, Solar tomó el balón, la jugó en corto para Vivanco, quien ingresó por el sector izquierdo, levantó la mirada y la tocó para el ariete Chicoma. El trujillano se vistió de “10” y le puso un pase en profundidad para Fernández, que de un izquierdazo envió el balón al fondo del arco de Pirata para anotar el tanto de la victoria que lo gritó toda la hinchada.

Los carlistas suman 14 puntos y están a cinco del líder Deportivo Llacuabamba.

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