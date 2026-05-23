FC Eleva Sport se alista para participar en el campeonato de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza y en campeonato de menores en las categorías sub 13, 15 y 17 de la “Copa Élite”.

Carlos Velásquez Gonsalez, presidente del mencionado club, también presentó el comando técnico y con el objetivo de ascender en Primera División.

“Esperemos que este proyecto se encamine de la mejor manera. Lo interesante de este proyecto es que las canchas son propias. Entonces, tenemos la logística y empresas que están apostando por todo esto como: Concreto Ken y Bauner”, indicó.

El cuerpo técnico de Eleva Sport lo integran: Víctor Salinas (jefe de la Unidad Técnica), Carlos Luque (DT del equipo de Segunda División), Jhon Villa (DT de menores) y Segundo Valverde (preparador de arqueros). “Mi objetivo es competir en Segunda División con menores, que los jóvenes demuestren su talento en la cancha”, dijo.