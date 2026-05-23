Una botica de Cajamarca fue escenario de un robo perpetrado por dos personas que ingresaron al establecimiento aparentando ser trabajadores vinculados al sector salud. Según el testimonio de la propietaria y las imágenes de seguridad del local, los sujetos aprovecharon una supuesta inspección para ganar confianza y posteriormente cometer el delito.

La comerciante relató que los visitantes realizaron consultas relacionadas con permisos de funcionamiento, licencias y venta de medicamentos. Los malhechores permanecerieron varios minutos dentro del negocio sin generar sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

De acuerdo con Latina Noticias, todo ocurrió cuando la trabajadora recibió la visita de dos sujetos, quienes afirmaron ser personal del Ministerio de Salud y formularon preguntas vinculadas a la actividad comercial de la botica.

Durante un breve tiempo, los delincuentes permanecieron en el local observando los ambientes y los movimientos que se realizaban en el interior. Mientras mantenían el diálogo con la propietaria, también identificaban la distribución de las instalaciones.

¿Qué pasó después?

Minutos después, uno de los visitantes solicitó ingresar a la parte posterior del negocio con el argumento de conocer otros ambientes del establecimiento. La dueña accedió al pedido y lo acompañó hasta la zona donde se encontraba el almacén.

Según la reconstrucción realizada a partir de las grabaciones y el relato recogido por el medio, fue en ese espacio donde ocurrió el asalto. La mujer fue amenazada con un cuchillo y un arma de fuego, situación que le impidió reaccionar o solicitar ayuda.

Posteriormente, los delincuentes la redujeron y utilizaron cinta de embalaje para inmovilizarla. El material fue colocado sobre su boca, sus manos fueron sujetadas detrás de la espalda y sus piernas quedaron aseguradas para impedir cualquier movimiento.

La propietaria permaneció retenida dentro del baño del establecimiento mientras los implicados recorrían el resto de las instalaciones. Con la víctima inmovilizada, los sujetos tuvieron libertad para revisar distintas áreas del negocio.

Tras controlar a la comerciante, los responsables reunieron diversos objetos de valor que encontraron en el local. Entre los bienes sustraídos figuran una computadora portátil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El monto robado ascendería a 3.000 soles, de acuerdo con la información difundida en el reportaje. Una vez que obtuvieron los artículos, abandonaron el establecimiento utilizando la misma puerta por la que habían ingresado minutos antes.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia registraron el recorrido de los involucrados dentro de la botica. Asimismo, mostraron el momento en que abandonaron el inmueble tras concretar el robo. Este material será clave para esclarecer lo ocurrido y finalmente identificar a los delincuentes.