El temor de perder su centro de estudios mantiene en incertidumbre a 540 alumnas del colegio Nuestra Señora de los Dolores, así lo informó el presidente de la APAFA, Edgar Pacheco Fernández, quien junto a padres de familia acudió al Poder Judicial ante la audiencia por el proceso judicial de desalojo presentado por el Arzobispado contra la institución educativa.

Según explicó, la demanda presentada por el Arzobispado fue desestimada inicialmente; sin embargo, tras una apelación, el proceso fue admitido y continúa en la vía judicial. Esta situación genera preocupación entre familias y docentes, debido al riesgo de una eventual salida del plantel donde estudian alumnas de turno mañana y tarde del nivel secundaria.

ESPERA

Pacheco sostuvo que los padres exigen que se respete el uso educativo histórico del terreno. Indicó que el espacio figura desde años atrás con destino para educación y cuestionó decisiones de anteriores autoridades municipales de Cerro Colorado que habrían permitido el reconocimiento de propiedad a favor del Arzobispado.

La preocupación aumenta porque no existe aún una alternativa inmediata para reubicar a las estudiantes. Aunque existe un proyecto para levantar nueva infraestructura educativa en un terreno ubicado en Alto Libertad, este permanece en fase documental y sin construcción, pese a contar con aprobación de la UGEL, y permanece a la espera de presupuesto y ejecución.