Este sábado 23 de mayo, Correo llegó hasta el mercado Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios de los productos de necesidad.

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Algunos comerciantes afirmaron que el costo de algunas carnes y verduras ha variado con respecto a la semana pasada.

Respecto a las carnes, el kilo de pollo se expende a 8.50 soles cuando la semana anterior costó 9.00 soles, de res a 19.50 soles, cerdo a 13.00 soles (dependiendo del corte) y cordero a 21.50 soles.

En cuanto a las verduras, el kilo de cebolla se cotiza desde 2.00 soles, zanahoria y tomate a 1.50 soles, betarraga a 2.50 soles, habas a 3.00 soles, arveja a 6.00 soles, choclo a 3.00 soles, zapallo a 3.50 soles, vainita a 4.00 soles, limón a 4.00 soles y pepino a 2.00 soles. Mientras que la unidad de lechuga a 1.50 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa rosada a 12.50 soles por 5 kilos, camote a 3.00 soles y yuca a 3.00 soles.

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