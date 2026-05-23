En un operativo ejecutado por efectivos policiales en inmediaciones de la avenida Fermín Tangüis, en el centro poblado San Miguel (Pisco), fueron intervenidos Ricardo Abel Chaico Gómez (29), alias “Chatín”, y un menor de iniciales L.J.L.C. (16), conocido como “Chimuelo”, quienes estarían implicados en la presunta comisión de los delitos de receptación y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Golpe policial

Según información policial, ambos sujetos se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal sin placa de rodaje, la cual presentaba requisitoria vigente por robo.

Durante el registro personal, los agentes encontraron en poder de los intervenidos un arma de fuego marca Glock abastecida con cinco municiones, situación que motivó su inmediata detención y traslado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

Asimismo, las autoridades verificaron que Ricardo Abel Chaico Gómez registra una requisitoria vigente por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

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