El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, realizó el diálogo: “Encuentro de Organizaciones Afroperuanas de la Región Piura: Avances y Desafíos”, desarrollado en la Casa de la Cultura de Yapatera, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.

La actividad tuvo como finalidad la promoción de un diálogo intercultural, para fortalecer la articulación entre organizaciones afroperuanas e instituciones públicas, así como visibilizar los principales avances y desafíos que enfrenta el pueblo afroperuano en la región Piura.

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PARTICIPANTES

En el encuentro participaron aproximadamente 40 personas con representantes de ocho organizaciones afroperuanas de los distritos de Chulucanas y Morropón, así como instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Morropón, UGELES Chulucanas y Morropón, Sub Región de Salud y el Centro de Emergencia Mujer.

Durante la jornada se destacó la importancia de seguir impulsando acciones orientadas al reconocimiento, valoración y fortalecimiento de la identidad cultural afroperuana, en concordancia con la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030.

También se resaltó el intercambio de experiencias y propuestas entre organizaciones y autoridades, fortaleciendo el trabajo articulado para la promoción de derechos, la participación ciudadana y la lucha contra la discriminación étnico-racial.

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YAPATERANOS

Yapatera es considerado el asentamiento afroperuano más grande del Perú donde alberga a cerca de 10,000 habitantes, teniendo más del 85% de su población auto identificados como afrodescendiente (descendientes de antiguos africanos traídos durante el virreinato).

La mayoría eran personas esclavizadas provenientes de África (de origen malgache, angoleño y mozambiqueño) forzados a trabajar en las haciendas como la ex fábrica de azúcar, cuya edificación conserva los muros, calderos y chimeneas, siendo al única del norte del país.

El nombre “Yapatera” proviene del uso antiguo de la arcilla yapato, y donde el pueblo destaca por su activa defensa de su identidad étnica, resaltando el testimonio histórico.