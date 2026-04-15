La exposición Raíces Profundas, Huellas Afroperuanas vol. 2 reunirá a 28 artistas en la Galería del Parque de la Amistad, con el objetivo de destacar la riqueza cultural y el legado histórico del pueblo afroperuano.

La inauguración se realizará el 23 de abril a las 7:00 p. m., y la exposición estará abierta al público hasta el 22 de mayo, con ingreso libre.

Una muestra que dialoga con la historia y la identidad

El proyecto se desarrolla bajo la gestión y curaduría de Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, con la asesoría cultural de Rodrigo Galli.

En su segunda edición, la exposición colectiva presenta obras en disciplinas como pintura, grabado, fotografía, dibujo, acuarela y escultura, que buscan reflexionar sobre la historia, tradiciones y experiencias que han configurado la identidad afroperuana.

Las piezas plantean un recorrido visual que conecta elementos históricos con expresiones contemporáneas, permitiendo reconocer la vigencia de esta herencia cultural en la actualidad.

Dos ejes temáticos guían la propuesta artística

La exposición se articula en torno a dos ejes principales. El primero, denominado “Raíces Profundas”, aborda los orígenes, tradiciones e identidades que sostienen la cultura afroperuana.

El segundo eje, “Huellas Afroperuanas”, resalta la presencia de esta herencia en distintas manifestaciones culturales como la música, la danza —especialmente el zapateo—, la gastronomía, la religión y las costumbres.

A través de personajes, símbolos, colores y ritmos, las obras invitan al público a reflexionar sobre la continuidad cultural y el aporte del pueblo afroperuano a la sociedad.

Participación de 28 artistas en disciplinas diversas

La muestra reúne el trabajo de artistas como Alberto López, Anneli Vértiz, Carlos Pereyra, Cora Calderón, Daniel Barreto, David Fernández, Enzo Hideshi, Fiorella Zapata, Karina Aguilar, Luis Dávalos, Miguel Mejía, Patricia Romano, Percy León, Pilar Aguirre, Rosario Valdivia, Rose Mery Risco, Roxana Ypanaqué, Safe Gervacio, Wilmer Huingo, entre otros.

Esta diversidad de miradas artísticas permite ampliar el diálogo sobre identidad, memoria y cultura afroperuana desde múltiples lenguajes visuales.