Una red de extorsión que operaba desde dentro del propio sistema de transporte urbano volvió a quedar al descubierto tras la captura de un conductor que, según la Policía, no solo manejaba una unidad, sino que también habría participado activamente en el cobro de cupos a sus propios compañeros.

La PNP capturó a Gustavo Chávez Rivas, alias “Tavo”, conductor de la empresa de transportes Los Rojitos, señalado de haberse infiltrado en la compañía para facilitar el cobro de extorsiones y recaudar dinero ilícito producto de amenazas a los trabajadores.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido integraría la banda criminal “Los Terribles de Pamplona” , presuntamente liderada por el alias “Cholo Castillo”, organización vinculada a una serie de ataques y presiones contra unidades de transporte.

Según la PNP, Chávez Rivas trabajaba como conductor dentro de la empresa, pero habría utilizado su posición para participar en el sistema de cobro de cupos impuesto a la ruta. Tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, agentes de la División de Investigación de Extorsiones lograron identificarlo y capturarlo cuando presuntamente realizaba la recolección del dinero.

EXTORSIÓN

Las investigaciones señalan que alrededor de 58 combis de la línea realizaban pagos semanales de aproximadamente 3.500 soles cada miércoles, además de una cuota individual de 43 soles por vehículo.

El dinero era entregado en efectivo, sin utilizar el sistema bancario, según información policial.

Durante el operativo, con apoyo de un dron, la Policía registró al intervenido en pleno presunto cobro de dinero. En su poder se encontró fajos de dinero que serían producto de la extorsión.

Pareja

En la intervención también fue detenida su presunta pareja, identificada como Linda Ponte Lozano, de 28 años.