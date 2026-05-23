Momentos de tensión e indignación se vivieron en la histórica Parroquia San Clemente de Pisco, luego que un sujeto identificado como Elian Joseph Salguero Lara (26) irrumpiera violentamente en el templo y atacara dos imágenes religiosas, causando daños materiales a las representaciones de San Judas Tadeo y San Martín de Porres.

El hecho ocurrió el 21 de mayo en horas de la tarde lo cual generó alarma entre los feligreses que se encontraban participando de actividades religiosas en el lugar.

Daños en parroquia

De acuerdo con la denuncia verbal interpuesta por el párroco Pedro Javier Guillén Goñi, el intervenido ocasiono daños valorizados aproximadamente en más de mil soles por cada imagen afectada, configurándose en el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños.

Testigos señalaron que el sujeto ingresó rápidamente al templo llevando una Biblia en la mano y, sin mediar palabra, se dirigió directamente hacia la imagen de San Judas Tadeo para arrojarla violentamente al suelo. Seguidamente avanzó hacia la imagen de San Martín de Porres, provocando escenas de nerviosismo entre las personas presentes, en su mayoría mujeres.

Los concurrentes relataron además que horas antes el individuo había permanecido en la Plaza de Armas de Pisco arrodillado, orando y gritando por momentos con una Biblia en la mano, situación que llamó la atención de transeúntes y vecinos.

Tras el ataque dentro de la parroquia, algunos jóvenes que se encontraban en el lugar lograron reducirlo para evitar que continuara causando daños, hasta la llegada de personal de Serenazgo, quienes procedieron a conducirlo a la comisaría de Pisco.

Finalmente, el párroco de la ciudad formalizó la denuncia policial, quedando el sujeto en calidad de detenido mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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