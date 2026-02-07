Un robo que ha generado preocupación entre los fieles se registró en el Centro Pastoral de la parroquia Santiago de Luren, en Ica, durante la madrugada del 3 de febrero. Un sujeto desconocido ingresó de manera violenta al recinto, forzando varias puertas y llevándose equipos y accesorios utilizados en los grupos parroquiales y talleres de verano.

Causó destrozos

Según las primeras investigaciones, el delincuente rompió la puerta del balcón para acceder al local y luego abrió a la fuerza varios salones, donde sustrajo materiales de valor. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en el centro, lo que permitirá a las autoridades identificar al responsable.

La comunidad parroquial informó que se trata de un acto que afecta directamente a los programas y actividades destinadas a los jóvenes y a los distintos grupos de la iglesia, generando un clima de alarma y preocupación entre los feligreses. Las imágenes captadas por las cámaras fueron entregadas a la Policía Nacional para reforzar la investigación y facilitar la captura del autor del robo.

“Ante esta situación, solicitamos la colaboración de todo el pueblo de Ica para identificar al autor material de este delito, el cual ha quedado registrado en las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el Centro Pastoral. Cualquier información sírvanse proporcionarla en el despacho parroquial o en la Comisaría de la Policía Nacional más cercana, o a este número 984796528”, indicó la parroquia.

