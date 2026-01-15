El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, resolvió imponer cuatro meses de prisión preventiva contra Carlos Javier Gerónimo Pérez (40), Brayan Henry Flores Casavilca (48) y José Antonio Cuquian Escalaya (50), procesados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Luis Alberto Donayre Taipe.

La medida restrictiva se computa desde el 11 de enero de 2026, fecha de la detención de los imputados, y vencerá el 10 de mayo de 2026.

Hechos del delito

El día 11 de enero, el agraviado se encontraba en el interior de un bar ubicado en la calle San Carlos – Ica, acompañado de un amigo. En el lugar también se hallaban los presuntos implicados. Tras una gresca, el denunciante salió del establecimiento, siendo interceptado en la vía pública por los investigados, quienes presuntamente lo arrinconaron contra la pared, lo golpearon en diversas partes del cuerpo y procedieron a sustraerle una billetera con dinero en efectivo de sus bolsillos (S/. 150.00).

Posteriormente, los procesados se habrían dirigido a otro bar. El agraviado solicitó apoyo a efectivos policiales que patrullaban la zona, quienes intervinieron a los implicados en un establecimiento cercano, procediendo a su detención inmediata.

“La resolución judicial reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Ica en la lucha contra la delincuencia y en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, garantizando que los procesos se desarrollen con respeto al debido proceso y a la legalidad vigente”, señaló la institución judicial.

VIDEO RECOMENDADO