El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Nimer Hernán Vargas Castañeda, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Daniel Alfredo Bendezú Lliulla.

Grave delito

La audiencia se desarrolló este 11 de noviembre de 2025, imponiéndose la medida de prisión preventiva que regirá desde el 9 de noviembre de 2025 hasta el 8 de agosto de 2026. Asimismo, se dispuso el internamiento del procesado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el 9 de noviembre de 2025, cuando el investigado habría sustraído un equipo celular al agraviado empleando violencia física, golpeándolo con un palo en el rostro y continuando con agresiones que lo dejaron gravemente afectado. El acto fue presenciado por un ciudadano que alertó a la policía, logrando la intervención inmediata y la captura del investigado, a quien se le encontró el celular en uno de sus bolsillos.

“Con esta decisión, el Juzgado reafirma su compromiso de proteger a la ciudadanía y garantizar justicia frente a los delitos que atentan contra la seguridad y la integridad de las personas. La CSJ – Ica enfatiza que, la violencia y el robo no solo vulneran el patrimonio, sino también la confianza y la paz social; por ello, la justicia actúa con firmeza para preservar el orden, la legalidad y la tranquilidad de la comunidad", señaló la institución judicial.

