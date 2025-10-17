Los teléfonos móviles se han convertido en repositorios de información sensible: desde contraseñas y datos bancarios, hasta billeteras digitales, contactos y fotografías.

Frente a esta problemática, Movistar recomienda instalar y activar el “bloqueo remoto”,función de seguridad integrada en sistemas Android y iOS que permite localizar, bloquear y/o eliminar todos los datos del dispositivo de forma remota. Esta medida es fundamental para proteger la información personal y financiera del acceso no autorizado.

Para maximizar la protección, Movistar recomienda reportar inmediatamente el robo o pérdida del equipo para bloquear la línea y prevenir cargos no deseados, evitar que utilicen tus aplicaciones de banca móvil, además de activar las funciones de seguridad del sistema operativo.

Consejo extra

Para reforzar la seguridad, Movistar recomienda establecer un código de bloqueo robusto y activar la verificación en dos pasos en aplicaciones y cuentas clave. También activar el bloqueo de SIM (chip) para mayor seguridad ante una clonación de línea.

Adicionalmente, se recomienda contactar inmediatamente a tu operadora móvil para reportar el robo y bloquear la línea, así como comunicarse de forma gratuita al 1820, de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) para bloquear tarjetas y usuarios digitales.De esta manera, incluso si el dispositivo cae en manos equivocadas, la información contará con una capa adicional de protección.