El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, arremetió contra su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dardos

En su presentación inicial, el aspirante a Palacio de Gobierno JP lanzó sus primeros cuestionamientos contra su contrincante de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y afirmó que busca recuperar la democracia en el país.

“Necesitamos democracia. Oportunidades para todos. Hay que acabar con la dictadura congresal que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia”, expresó.

Momentos después, al explicar por qué debería ser electo presidente, Sánchez resaltó su trayectoria en la gestión pública y volvió a arremeter contra Fujimori y su bancada.

“Yo no voy a defraudar a mi pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales, he sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida”, sostuvo.

Asimismo, acusó a Fuerza Popular de haber “secuestrado” el sistema de justicia y “corroído” el país por más de una década.

Luego, el líder de JP criticó las denominadas “leyes procrimen” y responsabilizó al partido “naranja” por debilitar la lucha contra la criminalidad.

“Se ha debilitado la persecución del delito de la organización criminal y todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido (...) Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las ‘leyes procrímenes’?”, cuestionó.

De otro lado, Sánchez defendió su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo y destacó el desempeño económico del país en ese periodo.

“En nuestro gobierno, cuando era ministro Pedro Francke, en los primeros seis meses se generaron 300 mil empleos, y después de la pandemia se creció 13% del PBI”, expresó.

Más adelante, aseguró que su eventual gobierno tendrá una visión descentralista y volvió a cuestionar a Fuerza Popular.

“Nosotros tenemos una visión descentralista, una visión de desarrollo, de progreso, de estabilidad y estamos comprometidos, sobre todo, con algo que Fuerza Popular conoce poco: honestidad y cero corrupción”, afirmó.