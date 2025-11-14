Efectivos de la Comisaría de Ica desarticularon a “Los Pulpines roba motos de Ica”, banda delictiva dedicada al hurto de vehículos menores en diferentes puntos de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo aproximadamente a las 7.30 de la noche, en la avenida J.J. Elías, frente a la pollería Paraderos, donde los agentes policiales realizaban patrullaje preventivo cuando observaron la actitud sospechosa de dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente intervenidos y retenidos por el personal del orden.

Los adolescentes de 16 años son el alias “Narizón” y alias “El Flaco”. De acuerdo con las primeras diligencias, ambos estarían implicados en la presunta infracción a la ley penal contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, al haber sustraído minutos antes una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Durante la intervención, la Policía logró recuperar el vehículo menor de placa de rodaje 5154-8Y, color azul, que había sido reportado como robado por su propietario. El vehículo fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes y posterior entrega a su dueño.

Asimismo, se procedió al traslado de los menores intervenidos al área especializada, en coordinación con la Fiscalía de Familia de Ica.

